أبرزها تعديل قانون حماية المنافسة.. ننشر جدول أعمال لجان البرلمان اليوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم الاثنين الحساب الختامي لموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019/2020 كما يبحث الاجتماع موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.





وتشهد لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.





وتناقش لجنة الشئون العربية خطة وزارة التجارة والصناعة من الاستفادة من الخامات الأولية في مصر والدول العربية وتعظيم الاستفادة من قيمتها المضافة.