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تعليم

مبادرة "أطمن معانا" تستقبل طلاب جامعة أسيوط بالكحول أمام اللجان.. فيديو وصور

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:43 ص
طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
توافد الآلاف من طلاب جامعة أسيوط اليوم الأحد على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.

وانتشر طلاب مبادرة  " أطمن معانا " والتي ينظمها اتحاد طلاب الجامعة وتحت قيادة اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وتهدف إلى تنظيم مشاركة الطلاب المتطوعين بالمبادرة فى مد يد العون ودعم خطة الجامعة بشأن تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وانعقاد الامتحانات وهى الإجراءات التي سوف تبدأ من دخول الطلاب إلى بوابات الجامعة وصولًا إلى صالات الامتحانات ودخول اللجان.

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وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 83 ألف طالب المقرر عودتهم اليوم الأحد بكليات الجامعة العملية والنظرية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بانعقاد أعمال الامتحانات النظرية والعملية والتى تم إرجاؤها من الفصل الدراسي الأول على أن يعقب ذلك انطلاق العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني والمقرر أن يمتد 3 أسابيع إضافية وفق القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات.

ونوه طارق الجمال بأنه وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فللطالب الحق في الاعتذار عن أداء الامتحانات، في حالة تخوفه في ظل استمرار جائحة كورونا.

وشدد طارق الجمال على تكاتف الجهود داخل الجامعة لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية بما يضمن بيئة صحية آمنة لأبناء الجامعة من الطلاب والحفاظ على صحة وسلامة المنتسبين لها.

وكشف رئيس جامعة أسيوط على تعميم نظام التصحيح الإلكتروني هذا العام لأول مرة على كليات الجامعة باستخدام " البابل شيت " والذي يعتمد على أسئلة الاختيار المتعدد والصح والخطأ فى وضع أسئلة الامتحانات.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر التشديد على استقبال الطلاب على البوابات بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامات وفى ظل انطلاق مبادرة تطوعية ينظمها اتحاد طلاب الجامعة تحت عنوان " أطمن معانا " وتحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وبمشاركة 100 طالب من مختلف كليات الجامعة. 
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