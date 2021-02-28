ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرعاية الصحية ببورسعيد: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال من مركز طب أسرة الجوهرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال صباح اليوم، الأحد، وذلك من مركز طب أسرة الجوهرة التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان، في بيانها اليوم، إن التطعيم يتم من خلال كافة الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها ٣٥ وحدة ومركز طبي، وذلك لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف بيان الهيئة، أن الحملة التي تم إطلاقها اليوم وتستمر لمدة 4أيام بالمجان، تستهدف 109.500ألف طفل بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة بورسعيد من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021 .

وتابع البيان: تأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة ، التي تسهم بدورها الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

فيما أكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية وفي الميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس المنتشرة في أنحاء المحافظة للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من التطعيم بواقع 350 فرقة تغطي بورسعيد كلها.

من جانبه،لفت الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن مركز طب أسرة الجوهرة هو إحدى المنشآت الطبية الحاصلة على تسجيل الاعتمادوالجودة من قبل الهيئة العامة للإعتماد والرقابة خلال يناير الماضي، فيما يبلغ عدد الملفات العائلية من المنتفعين بالمنظومة والمسجلين عليه 9.250ألف ملف أسري بواقع 30.150ألف ملف فردي..داعيًا جميع الأسر إلى التوجه إلى المراكز والوحدات والمكاتب الصحية لتطعيم أطفالهم، مؤكدًا أن الطعم آمن وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مناشدًا جميع  المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
 
جدير بالذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرعاية الصحية تعلن إعادة تسجيل 5 منشآت صحية ببورسعيد بهيئة الاعتماد

تستهدف 16 مليون طفل.. وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

تستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل.. الصحة تطلق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل.. خالد مجاهد: التطعيم سيكون في مكاتب الصحة وفرق متحركة

محافظ بورسعيد: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة.. الأحد

محافظ كفر الشيخ: نستهدف تطعيم 543 ألفًا و782 طفلًا ضد شلل الأطفال

تستهدف نصف مليون طفل.. انطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال في كفر الشيخ اليوم

ترشيحاتنا

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

محام بالنقض يفجر مفاجأة صادمة عن عقوبة الزواج الثاني للرجل

بعد ثنائية إيرزوروم.. ترتيب مصطفى محمد بين هدافي الدورى التركي

مجلس النواب يحيل تعديلات قانون الشهر العقاري إلى اللجان النوعية

واشنطن تدعو لتدخل دولي واسع لوقف القمع في إثيوبيا ضد تيجراي

ليفربول يستهدف ضم قناص ليستر سيتي

Advertisements

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة هاجر أحمد

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي