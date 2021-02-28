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أخبار البلد

محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بداية جولته بالمحافظة، وذلك للمشاركة في احتفالية مديرية القوى العاملة بتسليم  بوالص التأمين على الحياة لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.


كما من المقرر أن يلتقي الوزير والمحافظ بالعمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم.
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة
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