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محافظات

محافظ أسيوط: إنشاء إدارة للمحاجر لضمان حقوق العاملين

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:36 ص
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للإدارات والمشروعات التابعة للمحافظة وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتنمية الصعيد، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل .

 جاء ذلك خلال لقائه مع محمد فهمي مدير إدارة المحاجر وأسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة.
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كان محافظ أسيوط قد وافق على إنشاء إدارة للمحاجر لضمان حقوق العاملين بالمشروع بعد إعادة هيكلته وتنظيم الاستفادة من القدرات البشرية للعاملين في المحاجر بعد تطوير قدرتها في إطار تنمية وتطوير المشروعات في المحافظة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ التطوير وزيادة الإيرادات واستكمال خطط التنمية وتحقيق لخطة التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها.


وناقش المحافظ خلال اللقاء مقترحات تطوير مشروع الرصف التابع للمحافظة لتلبية الاحتياجات المحلية بالتنسيق مع إدارة المحاجر والمساهمة في تنفيذ الأعمال بسرعة وكفاءة بواسطة الإمكانات والمعدات المتاحة بالمشروع مشددًا على استمرار الجهود المبذولة لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة المشروع ودعمه ببعض المعدات المهمة لسرعة تنفيذ الأعمال المسندة للمشروع في أسرع وقت بجودة ومواصفات عالية لتنفيذ خطط الرصف وتطوير بالمحافظة وفقًا لخطط الأولويات والاحتياجات وذلك لخلق شرايين للتنمية بمختلف المراكز والمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد سعد على الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ عملية التنمية الشاملة والتي يعد تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات أحد أهم عناصرها حيث تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة مؤكدًا سعي المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على التنمية من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل والمثمر لها والانتفاع بها وتطوير خطة العمل بشكل دائم ومستمر.

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