دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور

تشهد الفترة الأخيرة إقامة عدد من كبير من المزادات العلنية لبيع لوطات السيارات ، والتي تأتى ما بين سيارات للجمارك أو الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.





ويسعى محبو السيارات ، متابعة هذه المزادات التي تقام لبيع المركبات، لكونها أرخص سعرا من السيارات المماثلة التي تباع خارج هذه الفاعليات ، بالإضافة إلى أن بها بعض السيارات المميزة.





وتداول صور منسوبة إلى جمارك سفاجا ، تظهر بها العديد من لوطات السيارات التي ستشارك في مزاد علني سيقام يوم الأربعاء الموافق 10 مارس القادم.





كما ستقام فعاليات مزاد سيارة جمارك سفاجا ، كالمعتاد في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشرة ظهرا، على أن يكون شراء كراسة الشروط أحد شروط دخول المزاد.





وتشمل السيارات المشاركة في مزاد سفاجا على العديد من الطرازات العالمية من بينها " مرسيدس وهوندا سيفيك وجيب و دودج و بي ام دبليو وميتسوبيشي وجى ام سي ، بالإضافة إلى سيارات نقل وشحن كبيرة.





وعلى الراغبين في الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، فعليهم التوجه إلى مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسعر 400 جنيه.





ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي بقيمة 400 جنيه، على أن يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع، وعلى الحضور بالمزاد اتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.