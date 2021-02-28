جامعة الإسكندرية توافق على عقد المعرض السنوى الأول للمنتجات التراثية والحرفية

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة على عقد المعرض السنوى الأول للمنتجات التراثية والحرفية برعاية جامعة الإسكندرية لعرض إبداعات الطلاب فى مختلف الخامات التشكيلية لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم والربط بين مقومات وكفاءات الخريجين إحتياجات السوق ونشر ثقافة العمل الجماعى وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي هذا بناء على التقرير المقدم من وكيل كلية التربية الرياضية بنين وبمشاركة كليات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة حول تشكيل مجموعة العمل لتنظيم الحملة التسويقية للمنتجات التراثية طبقًاَ لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.





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واستعرض المجلس التقرير الخاص بملف البصمة الكربونية وطرق قياسها فى منشآت جامعة الإسكندرية ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء مستدامة، حيث كانت جامعة الإسكندرية أول جامعة تقوم بحساب البصمة الكربونية داخل منشآتها وأوصى المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة البصمة الكربونية بمنشآت جامعة الإسكندرية ولجنة أخرى لمتابعة التحول الأخضر داخل الجامعة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية التجارة عن عقد ورشة عمل بعنوان " التحديات المعاصرة لقطاع المال والأعمال" المشاكل والحلول، وأهم التوصيات كالحفاظ على كيان الشركات وحل مشاكل المستثمرين ودعم القطاع الخاص وعدم تسريح العمالة ودعم الكوادر البشرية والتدريب الجيد لهم.

وعرض أشرف حافظ أمين عام الجامعة لإجراءات توزيع العمالة وأجهزة كواشف الحرارة وعمليات التطهير والنظافة داخل المنشآت الجامعية بالتنسيق مع أمناء الكليات مع تحفيز العمال بصرف شهادات تقدير ومكافأت مادية تقديرًا لجهودهم.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف لإقامة دورات تدريبية عن المهارات اللغوية وفن الخطابة للدعاة والأئمة بالوزارة مع عرض التقرير المقدم من وكيل كلية الآداب حول تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعة للتوعية بالقيم والمبادىء وتعميق قيم الإنتماء وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف بالإسكندرية.