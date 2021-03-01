يونيفورم..عرض راقص على مسرح مكتبة الإسكندرية

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ، عرضًا راقصًا بعنوان "يونيفورم" من إنتاج مركز "ريزودانس مصر" بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر؛ وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق أول مارس 2021، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.





العرض من تصميم وإخراج كريستوف جيلون؛ ويُقدِّم أربعة راقصين على خشبة المسرح، يستخدمون الرقص المعاصر والنهج المسرحي لمفردات الهيب هوب، والتبديل بين الجانب الفردي والجماعي لكل راقص.





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وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت"، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.