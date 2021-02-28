ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

52 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم دعم قطاع مياه الشرب في الوادى الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ب (33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة اجمالية 12.8 مليون جنيه، فضلًا عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 أمتار وقطر 6 بوصة، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية باجمالى اطوال 4500 متر الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وأضاف أنه تم  تدعيم القطاع ب (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن المبادرة في مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيه، فضلًا عن احلال وتجديد (6) آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة هاجر أحمد

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي