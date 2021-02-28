فرق ثابتة ومتحركة.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ .. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف قرى ومدن المحافظة.





وبدأت فرق العمل فى الانتشار في أرجاء محافظة كفر الشيخ والتى من المستهدف تطعيم 543 ألفًا، و782 طفلًا من الفئة العمرية من عمر يوم لعمر 5 سنوات وعدد الفرق 1150 فريقًا على مستوى 237 وحدة صحية.





ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، يشارك فى الحملة طلبة مدارس التمريض، وجارٍ العمل بالحملة لمدة 4 أيام بفرق ثابتة ومتحركة من منزل لمنزل وذلك لضمان وصول التطعيم إلى مستحقيه من الأطفال المصريين والوافدين .



