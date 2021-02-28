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أخبار العالم

الطاقم على قيد الحياة.. روسيا تكشف حقيقة سقوط مروحية تابعة لها في سوريا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:41 ص
طائرة روسية
طائرة روسية
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شيماء مصطفى
نفت روسيا، اليوم الأحد، تحطم مروحية تابعة لها في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مروحية من طراز "مي-35" نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية، أثناء تنفيذها دورية جوية فوق محافظة الحسكة.

وأشارت إلى أن أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم.

ولفتت الوزارة إلى أن طاقم المروحية أكد عدم تعرضها لإطلاق النار، وأنهم سالمين.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت في وقت سابق، بسقوط مروحية روسية بريف تل تمر.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب سقوط الطائرة إذا ما كان عطلا فنيا أو هبوطا اضطراريا، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة طاقهما بجراح وأنباء عن مقتل قائدها.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بسقوط مروحية روسية ضمن مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لها بريف تل تمر.

وأوضح المرصد أن الطائرة سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.
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