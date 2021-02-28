تعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري

يشهد السوق المصري للسيارات المستعملة في الفترة الأخيرة حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الأسعار، بسبب عدد من العوامل التي أثرت عليه الفترة الأخيرة.





وجاءت مبادرة الاحلال والتجديد التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة واحدة من أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار، حيث استغل بعض التجار الفوائد الكثيرة التي ستعود على المواطن عند دخوله هذه المنظومة الجديدة،فقام عدد من تجار ومالكي السيارات برفع أسعار سياراتهم القديمة التي مر على صنعها 20 عاما، واهمين الأشخاص الذين يريدون الحصول على سيارة جديدة أنه بعد شراء السيارة القديمة سيتمكنون من الحصول على أخرى جديدة وهذا ما نفته الوزارة لاحقا للتصدى لجشع التجار.





ومن جانب آخر، تم إلغاء سوق السيارات المستعملة الذى كان مقاما في الحى العاشر بمدينة نصر والاستعداد لنقله خلال الفترة القادمة بطريق السخنة.





ولكن بالرغم من إلغاء السوق إلا أن هناك بعض التجار ومالكي السيارات مازالوا يعرضون سيارتهم في المناطق الخلفية لهذا السوق أملا في بيع مركباتهم.





وكان بعض خبراء السيارات أكدوا أن أسعار السيارات بعد نفى وإيضاح وزارة الصناعة والتجارة لشروط الدخول في منظومة الإحلال والتجديد الجديدة، ستنخفض خلال الفترة المقبلة وتصل إلى معدلاتها الطبيعية.





وخلال التقرير التالي نستعرض سويا أسعار عدد من سيارات الملاكي التي كانت متواجدة بمنطقة سوق السيارات القديم ، ومعرفة حالة السوق بوجه عام.