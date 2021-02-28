روسيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة المناخ في القطب الشمالي

أطلقت روسيا اليوم /الأحد/ القمر الصناعي (ارتيكا-م) على متن صاروخ "سويوز -2.1 ب"، من مطار بايكونور الفضائي.





وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أن القمر (ارتيكا-م)، يعد أول جهاز فضائي روسي مخصص لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي، ويبلغ وزنه 2.2 طن ويمكنه العمل لفترة تبلغ 7 سنوات.





وأشارت إلى أنه تم تركيب مجمع الأجهزة الجيوفيزيائية (GGAK-VE) على (ارتيكا-م) لرصد والتنبؤ بنشاط التوهج الشمسي وحالة الإشعاع في الفضاء القريب من الأرض، كذلك تم تركيب معدات لإعادة بث معلومات وإشارات الأرصاد الجوية من مواقع منظومة البحث والإنقاذ الدولية في الفضاء (كوسباس-سارسات).



