موعد مباراة ليستر سيتي ضد ارسنال والقنوات الناقلة

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره ليستر سيتي اليوم، الأحد، على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وتقام ليستر سيتي ضد ارسنال في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.





ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني للعودة إلى طريق الانتصارات بالثأر من ليستر سيتي وتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم.





كان أرسنال خسر أمام ليستر سيتي بهدف دون رد في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.





في المقابل، يطمح ليستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف وصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا من مانشستر يونايتد.



