ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة ليستر سيتي ضد ارسنال والقنوات الناقلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:54 ص
ليستر سيتي ضد ارسنال
ليستر سيتي ضد ارسنال
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره ليستر سيتي اليوم، الأحد، على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام ليستر سيتي ضد ارسنال في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني للعودة إلى طريق الانتصارات بالثأر من ليستر سيتي وتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم.

كان أرسنال خسر أمام ليستر سيتي بهدف دون رد في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

في المقابل، يطمح ليستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف وصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا من مانشستر يونايتد.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الـ 11 بـ 43 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة روما ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة لـ قمة الدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

أرسنال يسعى للثأر من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجان النوعية

حان وقت الحساب.. النيابة الإدارية تصدر قرارات رادعة ضد العقارات المخالفة

ليفربول يستهدف ضم قناص ليستر سيتي

بعد ثنائية إيرزوروم.. ترتيب مصطفى محمد بين هدافي الدورى التركي

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة هاجر أحمد

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي