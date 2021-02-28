مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بينهم ربة منزل بكدمات وكسور بمحافظة الشرقية فى حادث تصادم بطريق "أبوكبير- ههيا"، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوكبير، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى أبوكبير يفيد وصول " أحمد م" 25 سنة بكالريوس إدارة أعمال ومقيم تلراك مركز أولاد صقر، جثة هامدة، وإصابة كلا من "محمود ا" 54 سنة عامل زراعى و"ابتسام م" 50 سنة ربة منزل بكدمات وكسور، وتم تحويلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

فيما أكدت التحريات وقوع حادث تصادم بطريق" أبوكبير- ههيا" أمام قرية أبوعمر،وتم التحفظ علي الجثة ونقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.