ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالشرقية

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:05 م
اسعاف
اسعاف
Advertisements
محمد الطحاوي

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بينهم ربة منزل بكدمات وكسور بمحافظة الشرقية فى حادث تصادم بطريق "أبوكبير- ههيا"، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوكبير، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى  أبوكبير يفيد وصول " أحمد م" 25 سنة بكالريوس إدارة أعمال ومقيم تلراك مركز أولاد صقر، جثة هامدة، وإصابة كلا من "محمود ا" 54 سنة عامل زراعى و"ابتسام م" 50 سنة ربة منزل بكدمات وكسور، وتم تحويلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

 

فيما أكدت التحريات وقوع حادث تصادم بطريق" أبوكبير- ههيا" أمام قرية أبوعمر،وتم التحفظ علي الجثة ونقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية

مصرع شخص واصابة 2 فى حادث تصادم بالشرقية

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

السجن عامين لشخص متهم بالانضمام إلي جماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

الأهلي يكشف سر إقامة مبارياته على ستاد القاهرة بدلا من we السلام

أحرج مهاجم الأهلي.. الأناكوندا مصطفى محمد يقترب من «لدغ» أحمد بلال برقم قياسي

سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

حكم التصدق من فوائد البنوك.. أمين الفتوى يجيب

بعد تعيين أحمد حسام ميدو.. تعرف على مهام المستشار الفني لبيراميدز

Advertisements

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة هاجر أحمد

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي