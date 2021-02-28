لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان الامتحانات بالمدارس

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الإبتدائى بمدرستي عاطف بركات والجلاء التابعتين لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية وامتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة السادات الثانوية العسكرية.





ووجه طه عجلان وكيل الوزارة بضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.





وتضم مدرسة عاطف بركات 15 لجنة بعدد طلاب 234 فيما تضم مدرسة الجلاء الابتدائية 18 لجنة بعدد طلاب 180 طالب ومدرسة السادات الثانوية بنين عدد لجان 26 لجنة وعدد طلاب 332 طالب.





واطمئن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بالمدارس وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب .





وأشاد وكيل الوزارة بوعي الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية،مشيرًا إلى أن المديرية قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.





يشار إلى أن عدد طلاب الصف الرابع على مستوى المحافظة يبلغ 33271 طالب وطالبة في 360 مدرسة على مستوى المحافظة بينما يبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 8740 طالب وطالبة ما بين منتظم وخدمات ودمج ومنازل وتجربيي وخاص.



