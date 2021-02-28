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فن

شاهد.. كارمن سليمان تداعب الغزلان والببغاء داخل حديقة حيوان

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:14 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة كارمن سليمان بصور من داخل إحدى حدائق الحيوان الخاصة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

وتظهر كارمن سليمان في الصور اثناء مداعبتها لغزال، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد، وفي صورة أخرى يقف طائر الببغاء على أكتافها.

 

وكتبت كارمن سليمان علي الصور: "صباح الخير".

 

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:

 

حلوين اوي – جميلة يا كارمن – بحبك.

 

جدير بالذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

 

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

 

 

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