تنفيذ 815 حكما وضبط مخالفات مرورية وقضايا تموينية في أسوان

أسلحة نارية ومواد مخدرة. نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الأحد ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، و





وأسفرت الحملة عن ضبط (7) متهمين وبحوزتهم (5) أسلحة نارية ، وكمية من البانجو تزن 1.5 كيلو جرام .









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وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (167) حكم حبس جزئي، و( 34) حكم حبس مستأنف، و( 419 ) أحكام غرامات، و( 191 ) أحكام المخالفات .





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 2 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.







وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 528 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية و 2 توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 85 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 119 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 117 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو".



