ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 815 حكما وضبط مخالفات مرورية وقضايا تموينية في أسوان

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:14 م
الحملات الأمنية
الحملات الأمنية
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، وأسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (7) متهمين وبحوزتهم (5) أسلحة نارية ، وكمية من البانجو تزن 1.5 كيلو جرام  .


اقرأ أيضًا:

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (167) حكم حبس جزئي، و( 34) حكم حبس مستأنف، و( 419 ) أحكام غرامات، و( 191 ) أحكام المخالفات .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 2 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 528 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية و 2 توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 85 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 119 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 117 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو".

 
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في حملة بأسوان.. إيجابية 13 سائقا لتعاطى مواد مخدرة وتنفيذ 726 حكما قضائيا

تنفيذ 522 حكما وضبط 24 قضية تموينية و501 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

يحدث في أسوان .. تنفيذ 723 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية

ضبط مخالفات تموينية ومرورية وهاربين من أحكام فى حملة بأسوان

تنفيذ 779 حكمًا قضائيًا وضبط 525 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

فى حملة بأسوان تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

ترشيحاتنا

أحرج مهاجم الأهلي.. الأناكوندا مصطفى محمد يقترب من «لدغ» أحمد بلال برقم قياسي

المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد

رئيس اتحاد كرة اليد: أدفع ضريبة النجاح.. ولن أترك حقي

حان وقت الحساب.. النيابة الإدارية تصدر قرارات رادعة ضد العقارات المخالفة

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

استرداد الخاطب للمهر.. مفاجآت فى قانون الأحوال الشخصية بعد إحالته للجان النواب

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور