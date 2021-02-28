تعرف على أعضاء اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، عن أسماء اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير





وفيما يلى نستعرض أعضاء اللجنة العليا التى تم تشكيلها لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وتضم:

ــ الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة ــ رئيسًا

ــ الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ــ عضوًا

ــ الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ــ عضوًا

ــ الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية ــ عضوًا

ــ الكاتب محمد عبد الحافظ، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل ــ عضوًا

ــ المستشار محمد الموافى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة ــ عضوًا

ــ الدكتور رشيدة الشافعى ــ عضوًا

ــ المهندس زياد عبد التواب ــ عضوًا

ــ الكاتبة الدكتورة فاطمة المعدول ـ عضوًا

ــ الفنان التشكيلى محمد عبلة ـ عضوًا

ــ الدكتور محمد المنسى قنديل ــ عضوًا

ــ الكاتب يعقوب الشارونى ــ عضوًا

ــ أحمد السيد أمين عام الجائزة



