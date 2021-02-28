محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة كفر الشيخ ، في يومها الأول وتستمر لمدة 4 أيام .





وتابع محافظ كفر الشيخ، العمل بالإدارات الصحية من أعمال تطعيم، وتوفير كل متطلبات التطعيم، والتزام الفرق الطبية بارتداء الكمامات.





جاء ذلك بحضور ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة فيدكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي .

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عملية الإعلان عن الحملة مستمرة طوال أيام التطعيم عن طريق مسيرة للسيارة المتحركة التي تجوب مدن وقرى المحافظة والإعلان عن الحملة عبر الصفحات الرسمية للمحافظة ومجالس المدن، وعبر لافتات تم وضعها في أماكن متفرق، مشيرًا إلى توافر التطعيم في الوحدات الصحية ومع الفرق المتحركة في الشوارع .

وأوضح أن الإدارات الصحية تسلمت جميع الطعوم حسب الحصص المقررة لكل إدارة صحية ، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية، وتوزيعها على الإدارات الصحية حسب الحصة المقررة لكل إدارة.





وأشار إلى أن الحملة مستمرة على مدار 4 أيام وعدد الأطفال المستهدفين للحملة 543782 طفلًا على مستوى محافظة كفرالشيخ من عمر يوم حتى 5 سنوات ، ويشارك في الحملة 1150 فريق على مستوى 237 وحدة صحية بالإضافة للفرق المتحركة.