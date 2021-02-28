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تعليم

تعليم المنيا: الدخول على المنصة اليوم أفضل بكثير من أمس

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:25 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
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ايمن رياض
قال المهندس محمد رشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن الدخول اليوم لأداء امتحان الصف الثانى الثانوى افضل بكثير من أمس. 

 وأضاف أن هناك بعض الشكاوى من عدم  الدخول على المنصة، لكنها أقل كثيرا من أمس فى امتحان الصف الأول الثانوى، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سوف تكون أفضل كثيرا من اليوم وأمس.
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وقال عدد من الطلاب إن الامتحان جاء فى متناول الجميع حتى وإن كان هناك بعض الأسئلة التى تخص بعض المتميزين وكان من الكتاب المدرسى ولم يخرج عنه .

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن المديرية استعدت للامتحانات من خلال الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم والتباعد لضمان صحة الكلاب والمعلمين بالمدارس.
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