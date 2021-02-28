مصرع شخص وابنه إثر حادث تصادم بالشرقية

لقى أب ونجله مصرعهما فى حادث تصادم طريق بلبيس- العاشر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان.





البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمستشفى التأمين الصحى بوصول جثتين لأب ونجله، أثر حادث تصادم بطريق بلبيس- العاشر.





وبعمل التحريات الأولية تبين انه أثناء قيادة الأب ونجله دراجة بخارية بطريق "بلبيس - العاشر" صدمهما أتوبيس رحلات، وفر قائده هاربا، وجار ملاحقته وضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر.





تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة.