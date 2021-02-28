منحة بـ أكاديمية روما.. وزيرة الثقافة تزف بشرى للفائزين بـ جائزة المبدع الصغير

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن جائزة المبدع الصغير لم تخضع لأى تمييز، والموهبة هى المتحكم الأساسى فى اختيار وتوزيع هذه الجائزة.











وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفى لتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الثقافة تعطى الكثير من الجوائز وتنظم مسابقات فى مختلف المجالات دون تمييز، خاصة فى هذه الجائزة لأنها جائزة دولة.









