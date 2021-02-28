ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منحة بـ أكاديمية روما.. وزيرة الثقافة تزف بشرى للفائزين بـ جائزة المبدع الصغير

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:24 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن جائزة المبدع الصغير لم تخضع لأى تمييز، والموهبة هى المتحكم الأساسى فى اختيار وتوزيع هذه الجائزة.


وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفى لتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الثقافة تعطى الكثير من الجوائز وتنظم مسابقات فى مختلف المجالات دون تمييز، خاصة فى هذه الجائزة لأنها جائزة دولة.


وأشارت إلى أن الجائزة المالية هى أبسط شيء يقدم للطفل كتكريم له، ولكن ما يتبع بعد ذلك من رعاية الموهبة أهم كثيرا، لافتة إلى أن دور وزارة الثقافة لا يقتصر فقط على تقديم جوائز بل متابعة ذلك بالمنح فى أكاديمية الفنون ومراكز الإبداع وتنميتهم وإرسالهم فى الخارج لمدة محددة وعمل جولات ثقافية إلى روما. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

استرداد الخاطب للمهر.. مفاجآت فى قانون الأحوال الشخصية بعد إحالته للجان النواب

ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

شوبير يعلن شرط البدري لـ ضم عبدالله السعيد وأبو جبل لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

دودج وبي ام دبليو ومرسيدس في مزاد جمرك سفاجا.. صور