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رياضة

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد جلال مدرب البنك الأهلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:16 م
خالد جلال
خالد جلال
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عمرو الحلوانى

تأكد غياب خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى عن مواجهة فريقه اليوم أمام أسوان والمقرر إقامتها بملعب بترسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعانى خالد جلال من الإصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها المدير الفنى للبنك إصابته بالفيروس.

وعلى الفور دخل خالد جلال فى العزل المنزلى ولم تظهر عليه حتى الآن أى أعراض شديدة خاصة بفيروس كورونا ولكنه يخضع لعزل منزلى تام أملا فى الشفاء السريع والعودة من جديد لقيادة فريقه البنك الأهلى فى التدريبات والمباريات المقبلة.

ويدخل فريق البنك الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد خالد جلال والذى تم تعيينه خلال الأيام القليلة الماضية خلفا لمحمد يوسف بعد إقالته لسوء النتائج.


ويمتلك أسوان 17 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يقع البنك الأهلى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

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