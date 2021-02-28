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رياضة

فالكاو vs مصطفي محمد .. هل قضي الفرعون علي أيقونة كولومبيا؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:25 م
فالكاو vs مصطفي محمد
فالكاو vs مصطفي محمد
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عبدالله هشام
قاد النجم المصري مصطفي محمد، فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

ومنذ انتقال مصطفى محمد من الزمالك للفريق التركي على سبيل الإعارة نجح الاناكوندا في تسجيل 6 أهداف في 6 مباريات في كل البطولات . 

وكان هناك تخوف من الجماهير المصرية بشأن انتقل مصطفى محمد الي جالطة سراي التركي بسبب تواجد الكولومبي فالكاو أحد أبرز النجوم في الكرة وبالتالي سيظل الاناكوندا حبيس دكة البدلاء .

وظهور مصطفي محمد في البداية كان خاطفا لقلوب جماهير الفريق التركي ونجح في تسجيل الأهداف مبكرا وانتقل فالكاو إلى دكة البدلاء . 

ونرصد لكم أرقام فالكاو قبل وبعد قدوم مصطفي محمد : 

- شارك فالكاو في 9 مباريات فقط في بطولة الدوري التركي بسبب غياباته الكثير لتعرضه للإصابة خلال الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وصنع 2 لزملائه . 

- لعب مصطفي محمد مع جالطة سراي 6 مباريات في الدوري وسجل 6 أهداف غاب فيها الكولومبي على اثر الاصابة الا انه شارك لأول مرة منذ قدوم الاناكوندا في لقاء واحد كبديل أمس أمام فريق إيرزوروم سبور في الدقيقة 86 من زمن المباراة . 

أصبح مصطفي محمد مصدر السعادة لجماهير فريق جالطة سراي حيث لم يتعرض الفريق للخسارة في بطولة الدوري منذ التعاقد مع الأناكوندا .

ونال مصطفي محمد عدد كبير من الاعجابات بعد تألقه في المباريات السابقة من الصحافة التركية وتوقعات كبيرة بمشاركته بشكل أساسي خلال المواجهات القادمة على حساب فالكاو .  
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