فالكاو vs مصطفي محمد .. هل قضي الفرعون علي أيقونة كولومبيا؟

قاد النجم المصري مصطفي محمد، فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .





ومنذ انتقال مصطفى محمد من الزمالك للفريق التركي على سبيل الإعارة نجح الاناكوندا في تسجيل 6 أهداف في 6 مباريات في كل البطولات .





وكان هناك تخوف من الجماهير المصرية بشأن انتقل مصطفى محمد الي جالطة سراي التركي بسبب تواجد الكولومبي فالكاو أحد أبرز النجوم في الكرة وبالتالي سيظل الاناكوندا حبيس دكة البدلاء .





وظهور مصطفي محمد في البداية كان خاطفا لقلوب جماهير الفريق التركي ونجح في تسجيل الأهداف مبكرا وانتقل فالكاو إلى دكة البدلاء .





ونرصد لكم أرقام فالكاو قبل وبعد قدوم مصطفي محمد :





- شارك فالكاو في 9 مباريات فقط في بطولة الدوري التركي بسبب غياباته الكثير لتعرضه للإصابة خلال الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وصنع 2 لزملائه .





- لعب مصطفي محمد مع جالطة سراي 6 مباريات في الدوري وسجل 6 أهداف غاب فيها الكولومبي على اثر الاصابة الا انه شارك لأول مرة منذ قدوم الاناكوندا في لقاء واحد كبديل أمس أمام فريق إيرزوروم سبور في الدقيقة 86 من زمن المباراة .





أصبح مصطفي محمد مصدر السعادة لجماهير فريق جالطة سراي حيث لم يتعرض الفريق للخسارة في بطولة الدوري منذ التعاقد مع الأناكوندا .





ونال مصطفي محمد عدد كبير من الاعجابات بعد تألقه في المباريات السابقة من الصحافة التركية وتوقعات كبيرة بمشاركته بشكل أساسي خلال المواجهات القادمة على حساب فالكاو .