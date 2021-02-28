فيديوجراف.. قصة تقترب من النهاية.. مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي

شهدت الفترة الماضية، أزمة قوية داخل جدران نادي الزمالك مع اقتراب رحيل نجمه التونسي فرجاني ساسي بعد فشل تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء بسبب الطلبات المادية المرتفعة للغاية.
ولا يرغب مجلس إدارة نادى الزمالك الحالي في التفريط بأحد اللاعبين من صفوف الفريق الأول لعدم التعرض لهجوم شرس من الجماهير وخصوصًا فرجاني ساسي، وانتقال مصطفى محمد للدوري التركي وما صاحبه من غضب جماهيري تجاه اللاعب ومجلس الإدارة والتضارب الذي حدث بسبب موقف عدم التفريط في اللاعب واصرار اللاعب على الرحيل.
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ولمزيد من التفاصيل حول مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي شاهد الفيديو جراف التالى.