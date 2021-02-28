تعرف على أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة الدولة للمبدع الصغير





يهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.





وفيما يلى نستعرض أعضاء اللجنة العليا التى تم تشكيلها لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وتضم:

ــ الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة ــ رئيسًا

ــ الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ــ عضوًا

ــ الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ــ عضوًا

ــ الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية ــ عضوًا

ــ الكاتب محمد عبد الحافظ، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل ــ عضوًا

ــ المستشار محمد الموافى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة ــ عضوًا

ــ الدكتور رشيدة الشافعى ــ عضوًا

ــ المهندس زياد عبد التواب ــ عضوًا

ــ الكاتبة الدكتورة فاطمة المعدول ـ عضوًا

ــ الفنان التشكيلى محمد عبلة ـ عضوًا

ــ الدكتور محمد المنسى قنديل ــ عضوًا

ــ الكاتب يعقوب الشارونى ــ عضوًا