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تعليم

شوشة يتابع امتحانات نصف العام بمدارس شمال سيناء

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:34 م
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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احمد صالح

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، امتحانات نصف العام للصفين الرابع الابتدائي والثاني الثانوي العام ، والتي تجري وسط إجراءات احترازية مشددة.


وأكد المحافظ ، علي تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي علي التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.

ووجه المحافظ، باتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة خلال سير الامتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان .


وأشار المحافظ ، إلي أن تلاميذ الصف الرابع يؤدون الامتحان المجمع متعدد التخصصات ورقيًا ، بينما يؤدي طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية الكترونيًا عن طريق جهاز التابلت.


بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي يبلغ ١٠١٧٧ تلميذًا وتلميذة علي مستوي مدارس المحافظة، بينما عدد طلاب الصف الثاني الثانوي يبلغ 3019 طالبًا وطالبة.


تفقد  اللواء أسامه أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة ، يرافقه الأستاذ  حسين عراده  مدير الإدارة التعليمية بالحسنه ،لجان إمتحانات الترم الاول لصف الرابع الإبتدائي.


حيث تم المرور علي مدرسة الشهيد أحمد كمال بمدينة  الحسنة،  وذلك للإطمئنان علي حسن سير الامتحانات باللجان ، وتوفير كافة إحتياجات الطلاب لتيسير أدائهم بالإمتحانات، ونبه بضرورة  بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين علي العملية الإمتحانية من خطر الإصابه بالعدوي.


و تم التأكد  من تنفيذ  أعمال النظافه العامه بمحيط اللجان مشيرآ بأنه قد تم تجهيز مقار اللجان بكافة الإحتياجات اللازمه بأعمال التعقيم والتطهير ، كما تم المرور أيضآ علي المدرسة الإبتدائية بالمجمع التعليمي بالقسيمه للإطمئنان علي حسن سير الإمتحانات بها، و تم التأكد من جاهزية اللجان والإستراحات الخاصه برؤساء اللجان والمراقبين وتأمنيهم والتأكد من وجود المياه ووصولها للجان ، وتم التنبيه بأتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمه بجانب الإلتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب باللجان.


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