دور الأسرة خطير.. استشاري تنمية بشرية يقدم روشتة ذهبية للطلاب في الامتحانات

قال الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية، إن الإنسان يجب أن يتمسك بمبدأ في حياته وأن يعمل على تحقيق أهدافه، وأن تكون رؤيته شاملة نفسه ومن حوله؛ لكي يمثل إضافة للحياة ويسعد بها، لأنه إذا ركز على نفسه فقط، فإنه سيصدم بالآخرين وهو ما يؤدي إلى إحباطه.





وتابع صالح خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التلفزيون المصري، أن "تركيز الإنسان على إسعاد نفسه يحرمه من الاستمتاع، لكنه عندما يسعد الآخرين فإن شعوره بالسعادة يتضاعف، كما يتفنن الجميع في إسعاده".





وأوضح استشاري التنمية البشرية، أن دور الأسر في امتحانات الطلاب مهم وخطير وحاسم جدًا، فيجب أن تكون عامل اطمئنان وراحة وسعادة وتهيئة نفسية لأبنائها، قائلا: "لازم نفهمهم إن الحياة مش امتحان وبس، لأننا لما بنعلي الخوف عندهم نفقدهم الإحساس والتركيز".





وأردف، أن الطالب يجب عليه التركيز على استنباط واستنتاج المعلومات بدلا من حفظها عن طريق التكرار والتلقين، ويجب أن يجرب الطالب نفسه على الحل واستذكار المعلومة، والاستعانة بالكتابة والخرائط الذهنية لتثبيت المعلومة والمساعدة على التذكر.





وأردف: "الناس كلها بتجري على ملخصات بعض، لكن أجمل ملخص في الدنيا اللي الطالب عامله بإيده ورسمه وملونه، ممكن يربطها بمعنى في حياته وأجزاء من الجسم مثل الرأس والكتفين".





وحذر من اقتصار المذاكرة قبل الامتحانات مباشرة، لأنها تجعل المعلومات في الذاكرة المؤقتة، كما نصح الطلاب بعدم الخوف قبل دخول لجنة الامتحانات، قائلا: "ابتدي اقرأ الأسئلة كلها بنظرة سريعة، وابدأ حل الأجهزة اللي بتريحك وتطمنك، ابتدي بحاجة مشجعة ليك عشان عقلك الباطن يتحول من التوتر والقلق إلى الهدوء".