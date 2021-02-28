نجت من ثوران بركاني.. علماء يعثرون على عربة عمرها 2000 عام.. فيديو وصور

اكتشف علماء الآثار في إيطاليا ، عربة رومانية قديمة مدفونة في فيلا بالقرب من جدران مدينة بومبي القديمة، والتي نجت من ثوران بركاني عام 79 بعد الميلاد.









ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اعتبر العلماء العربة صاحبةً الـ 2000 عامًا اكتشاف لا مثيل له، خاصةً أنها سليمة بالكامل فيظهر الجزء الخلفي للمركبة مساحة للجلوس، وفي المقعد الأمامي يجلس السائق متحكمًا في العربة التي يجرها حصانان.





وعثر على العربة بأربع عجلات مصنوعة من الحديد والبرونز والقصدير بالقرب من إسطبلات الفيلا القديمة وعلى بعد حوالي 700 متر من شمال جدران بومبي القديمة.









وأوضح وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، أن اكتشاف العربة فريد من نوعه، منبهًا إلى أن بومبي من الأماكن النادرة للحياة اليونانية الرومانية وتعد واحدة من أشهر مناطق الجذب في إيطاليا وموقع تراث عالمي لليونسكو.









وأضاف ماسيمو أوسانا، المدير السابق لموقع بومبي الأثري أن العربة تعد الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها في المنطقة، ولا تزال محفوظة في شكلها الأصلي؛ فهو اكتشاف غير عادي يعزز فهم أحداث العالم القديم.









وكانت بومبي التي تقع على بعد 23 كيلومترًا جنوب شرق نابولي موطنًا لحوالي 13 ألف شخص دفنوا تحت الرماد والحصى والغبار، حيث تحملت قوة انفجار مكافئ للعديد من القنابل الذرية، ولم يتم اكتشاف أي آثار بها حتى القرن السادس عشر ثم بدأت أعمال التنقيب المنظمة عام 1750.



















