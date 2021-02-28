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برلمان

علاء عابد يعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عن موافقته من حيث المبدأ على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، لافتا إلى أن هذا القانون يتوافق مع المادة ١٨ من الدستور. 

وأضاف علاء عابد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن القيادة السياسية ستنشئ مصنع تجميع وفصل البلازما في العاصمة الإدارية وسيكون رقم ٥ عالميا. 

ورفض علاء عابد، أن يكون هناك تبرع بالدم بمقابل مادي، لافتا إلى أن التبرع بالدم يجب أن يكون تطوعيا، وإذا لم يكن التبرع طواعية سيكون بمثابة اتجار بالبشر.
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