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رئيس هيئة قناة السويس يستقبل السفير البلجيكي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:53 م
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس والسفير البلجيكي
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انجي هيبة
استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، Cornet does zius francois السفير البلجيكي بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الذهبي استشاري المتحف العالمي لقناة السويس، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في كلمته، رحب الفريق ربيع بالسفير البلجيكي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة، مثمنًا الدور الذي لعبته كراكات الشركات البلجيكية ضمن الشركات العالمية خلال حفر مشروع قناة السويس الجديدة.

وأكد الفريق ربيع ، على اهتمام هيئة قناة السويس بدعم علاقات التعاون مع شركاء النجاح في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلنًا استعداده الدائم للتعاون المثمر مع الجانب البلجيكي، مشيدًا بمبادرتهم للمشاركة ببعض المقتنيات التاريخية في المتحف العالمي لقناة السويس.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بالمشروعات القومية التي تتبناها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، موجهًا الدعوة للسفير البلجيكي للاستثمار في المشروعات العملاقة بمنطقة القناة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها المنطقة لاسيما بعد التطور الهائل الذي شهدته مشروعات البنية التحتية بعد افتتاح سلسلة الأنفاق العملاقة وشبكة الطرق التي تربط سيناء بالوادي.

من جانبه، أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بزيارته الأولى لقناة السويس منذ تسلمه لمهام وظيفته من ستة أشهر، موجهًا الشكر للفريق ربيع على حسن الاستقبال وبرنامج الزيارة الهام، معربًا عن تطلعه لفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي مع هيئة قناة السويس في إطار ما تشهده من تطورات على مختلف الأصعدة.

في نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير البلجيكي.

شملت الزيارة، تفقد الأعمال الإنشائية وأعمال الترميم بالمتحف العالمي للقناة، واستراحة ديليسبس، تلاها زيارة المكتبة التاريخية، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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