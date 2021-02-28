مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتي نقل بطريق السويس القاهرة

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق السويس القاهرة الصحراوى، وتمكنت قوات أمن السويس من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور. آثار

تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس إخطارا بحدوث تصادم بمنطقة دوران الجفرة بالطريق المؤدى للقاهرة تم توجيه ٣ سيارات إسعاف لموقع الحادث بينما توجهت قوات تأمين الطرق لرفع أثار الحادث وتحقيق في معرفة أسبابه.





تبين من معاينة الحادث مصرع إبراهيم متولى أحمد ٢٦ سنةمن كفر صقر محافظة الشرقية وإصابة زميله أحمد محمود جمعة من نفس بلدته كما أصيب عبد الباسط السيد إبراهيم ٥٣ سنة سائق من ميت غمر دقهلية وكلاهما مصابان مابعد الارتجاج.



