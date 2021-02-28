انتظام امتحانات الثانوية والنقل بالسويس بدون شكاوى

انتظم 2332 طالبا فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى بنظام الالكترونى بمحافظة السويس فى 30 لجنة امتحانية فى الإدارات التعليمية الثلاثة وسط إجراءات مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية .





أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





وفى نفس السياق، أدى طلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية و التعليم الفنى بمحافظة السويس، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الاول مع تشديد على الطلاب على ارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعي طبقا لقرار مجلس الوزراء والتربية والتعليم للتفشي من فيروس كورونا.





كما أدى 15891 طالبا المرحلة الابتدائية امتحانهم اليوم فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية على مستوى أحياء السويس الخمسة .





ومن جانبه صرح محمود الفولى ، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس ، ان جميع الامتحانات تسير بشكل طبيعى فى جميع الصفوف المختلفة ولاتوجد اى مشاكل او معوقات تعرقل سير الامتحانات ، لافتا على وجود لجان فى الادارات التعليمية الثلاثة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .



