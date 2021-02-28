نشرة المرأة والصحة.. علامات تؤكد إصابتك بعسر الهضم.. معلومات لا تعرفها عن صحة الأسنان

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الأسنان مرآة لصحة الإنسان، فهى تعكس حالة الجسم النفسية والبدنية، فلربما توارى البعض من الآخرين خجِلًا لإخفاء أسنانه.





ملصقات الطعام موجودة على عبوات المواد الغذائية وتوفر جميع الحقائق الغذائية للمادة الغذائية ومكوناتها، كما توفر هذه الملصقات الموجودة على جانب أو ظهر العبوة معلومات مفيدة حول التغذية الموجودة في طعام معين، قائمة بالمكونات غير النباتية ومدة الصلاحية وتعليمات التخزين، ستذكر بعض الملصقات أيضًا المطالبة الصحية حول ما إذا كان المنتج ضارًا بالصحة أو إذا كان يفيد الصحة من بعض النواحي.









شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.





نتعرض لعدد من المشاكل الصحية التى تصيب الجهاز الهضمي من بينها حرقة المعدة وجرثومة المعدة والقولون وغيرها العديد من المشاكل التى تتشابه نوعا ما في الأعراض .. فكيف تستطيع التفرقة بينها وبين عسر الهضم؟











