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رياضة

لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة الترجي

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:43 م
الزمالك
الزمالك
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ملك موسي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم  الأحد، لمسحة طبية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة الترجي.

وذلك قبل سفر الفريق الأبيض إلى تونس الأربعاء المقبل استعدادا لخوض المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 6 مارس.

وكان من المقرر أن يخضع اللاعبون للمسحة الطبية يوم الاثنين المقبل أي قبل سفر الزمالك إلى تونس بـ 48 ساعة.

ولكن نظرًا لارتباط الزمالك بخوض مباراة وادي دجلة في نفس اليوم، تقرر أن يكون موعد المسحة اليوم  الأحد بدلًا من الاثنين.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدا الإثنين باستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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