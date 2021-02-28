لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة الترجي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد، لمسحة طبية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة الترجي.
وذلك قبل سفر الفريق الأبيض إلى تونس الأربعاء المقبل استعدادا لخوض المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 6 مارس.
وكان من المقرر أن يخضع اللاعبون للمسحة الطبية يوم الاثنين المقبل أي قبل سفر الزمالك إلى تونس بـ 48 ساعة.
ولكن نظرًا لارتباط الزمالك بخوض مباراة وادي دجلة في نفس اليوم، تقرر أن يكون موعد المسحة اليوم الأحد بدلًا من الاثنين.
ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدا الإثنين باستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.