نائب رئيس الجامعة اليابانية يطمئن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في اليوم الأول للامتحانات

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وسط اجراءات احترازية ووقائية مكثفة للحد من انتشار كورونا .
أجرى الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية ومراعاة توافر التهوية و التباعد بين الطلاب، وصرح بأن الامتحانات تسير بسهولة ويسر دون أى شكاوى حيث تم توفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم .
أكد د. سامح ندا ان الجامعة قد استعدت مبكرا لامتحانات الفصل الدراسى الاول وتم اعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية و التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.
وأضاف نائب رئيس الجامعة انه تم تطبيق حزمة من الاجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.