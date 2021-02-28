نائب رئيس الجامعة اليابانية يطمئن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في اليوم الأول للامتحانات

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وسط اجراءات احترازية ووقائية مكثفة للحد من انتشار كورونا .





أجرى الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية ومراعاة توافر التهوية و التباعد بين الطلاب، وصرح بأن الامتحانات تسير بسهولة ويسر دون أى شكاوى حيث تم توفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم .





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أكد د. سامح ندا ان الجامعة قد استعدت مبكرا لامتحانات الفصل الدراسى الاول وتم اعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية و التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.





وأضاف نائب رئيس الجامعة انه تم تطبيق حزمة من الاجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.