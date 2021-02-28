طريقة عمل المكمورة بوصفات مختلفة للشيف شربيني

تعتبر المكمورة من ألذ الأكلات الدسمة التى تجمع القيمة الغذائية العالية، لذا نقدمها لكم بوصفات مختلفة للشيف شربيني.
مقادير مكمورة دجاج:
عجينة ملفى
قطع دجاج
بصل
زبدة
مرقة
كمون – قرفة – فلفل أبيض جوزة الطيب – حبهان
ملح
طريقة تحضير مكمورة دجاج:
* قطعى البصل وشوحيه فى الزبدة وأضيفى مكعب مرق للبصل
* أضيفى الحبهان وجوزة الطيب والكمون والبهارات والقرفة
* أضيفى قطع الدجاج وقلبيها مع البصل والتوابل
* أضيفى الفلفل الألوان المقطع
* أضيفى البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والأعشاب
* أضيفى نصف كوب ماء وغطى الإناء
* إفردى عجينة الملفى بالنشابة ورشيها بالدقيق
* إفردى العجينة فى الصينية
* أضيفى خليط الدجاج على العجينة
* أغلقى العجينة على الحشو وإدهنى وجه وحروف العجين بالبيض
* إدخلى الصينية الفرن حتى تنضج
* قدمى المكمورة وزينيها بالطماطم والفلفل الأخضر الحار
مقادير مكمورة لحم:
عجينة باف باستري شرائح لحم بصل ثوم زبدة فلفل ألوان مرقة أعشاب كمون قرفة فلفل أبيض جوزة الطيب حبهان ملح للوجهبيضة حبة البركة شمر.
طريقة تحضير مكمورة لحم:
* يقطع البصل ويشوح في الزبدة
* يضاف مكعب مرق للبصل
* يضاف الحبهان وجوزة الطيب والكمون والبهارات والقرفة
* ثم تشوى قطع اللحم على الشوايى ثم تقلب مع البصل والتوابل
* يضاف الفلفل الألوان المقطع
* تضاف البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والأعشاب
* بعدها يضاف نصف كوب ماء ويغطى الإناء
* تفرد عجينة الباف باستري بالنشابة وترش بالدقيق
* تفرد العجينة فى الصينية
* تغلق العجينة على الحشو ويدهن وجه وحروف العجين بالبيض
* تدخل الصينية الفرن حتى تنضج
* تقدم المكمورة وتزين بالطماطم والفلفل الأخضر الحار
مقادير المكمورة:
2 و نصف كوب ماء نصف كيلو دقيق أسمر ربع كيلو دقيق أبيض
ربع كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سمسم
1 ملعقة كبيرة حبة البركة
1 ملعقة كبيرة يانسون
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة
ملح
بيضة
قليل من اللبن
الحشوة:
1 كيلو اوراك دجاج
3 بصلات كبيرة مفرومة ناعمًا
2 كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سماق
2 ورقة لورا
عود قرفة
ثوم
4 حبات قرنفل
4 حبات حبهان
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى
ملح وفلفل أسود
طريقة تحضير المكمورة:
* يفرم البصل مع الثوم ويشوح على النار في زيت ثم يضاف ملح وفلفل رشة قرنفل وبهارات وورق لورا وحبهان
* ثم يضاف قليل من الماء وتخلى اوراك الدجاج وتحشى بالموتزاريلا وتتبل بالملح والفلفل والسماق
* ثم تضاف اوراك الدجاج مع التشويحة الثوم والبصل وتترك حتى تمام النضج ويفرد العجينة وتقطعه قطع صغيرة بمقاس كل قطعة من الوراك ثم تلف العجينة على قطعة الوراك
* ثم تدهن العجبنة بالبيض وتدخل الفرن حتى تمام نضج العجينة وتقدم مع صوص طماطم خفيف حسب الرغبة