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طريقة عمل المكمورة بوصفات مختلفة للشيف شربيني

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:53 م
طريقة عمل المكمورة
طريقة عمل المكمورة بوصفات مختلفة للشيف شربيني
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اسماء محمد
تعتبر المكمورة من ألذ الأكلات الدسمة التى تجمع القيمة الغذائية العالية، لذا نقدمها لكم بوصفات مختلفة للشيف شربيني.


مقادير مكمورة دجاج:
عجينة ملفى 
قطع دجاج
 بصل 
زبدة
 مرقة
 كمون – قرفة – فلفل أبيض جوزة الطيب – حبهان
 ملح

طريقة تحضير مكمورة دجاج:
* قطعى البصل وشوحيه فى الزبدة وأضيفى مكعب مرق للبصل

* أضيفى الحبهان وجوزة الطيب والكمون والبهارات والقرفة

* أضيفى قطع الدجاج وقلبيها مع البصل والتوابل

* أضيفى الفلفل الألوان المقطع

* أضيفى البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والأعشاب

* أضيفى نصف كوب ماء وغطى الإناء

* إفردى عجينة الملفى بالنشابة ورشيها بالدقيق

* إفردى العجينة فى الصينية

* أضيفى خليط الدجاج على العجينة

* أغلقى العجينة على الحشو وإدهنى وجه وحروف العجين بالبيض

* إدخلى الصينية الفرن حتى تنضج

* قدمى المكمورة وزينيها بالطماطم والفلفل الأخضر الحار


مقادير مكمورة لحم:
عجينة باف باستري شرائح لحم بصل ثوم زبدة فلفل ألوان مرقة أعشاب كمون قرفة فلفل أبيض جوزة الطيب حبهان ملح للوجهبيضة حبة البركة شمر.

طريقة تحضير مكمورة لحم:
* يقطع البصل ويشوح في الزبدة

* يضاف مكعب مرق للبصل

* يضاف الحبهان وجوزة الطيب والكمون والبهارات والقرفة

* ثم تشوى قطع اللحم على الشوايى ثم تقلب مع البصل والتوابل

* يضاف الفلفل الألوان المقطع

* تضاف البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والأعشاب

* بعدها يضاف نصف كوب ماء ويغطى الإناء

* تفرد عجينة الباف باستري بالنشابة وترش بالدقيق

* تفرد العجينة فى الصينية

* تغلق العجينة على الحشو ويدهن وجه وحروف العجين بالبيض

* تدخل الصينية الفرن حتى تنضج

* تقدم المكمورة وتزين بالطماطم والفلفل الأخضر الحار


مقادير المكمورة:
2 و نصف كوب ماء نصف كيلو دقيق أسمر ربع كيلو دقيق أبيض 
ربع كوب زيت زيتون 
2 ملعقة كبيرة سمسم 
1 ملعقة كبيرة حبة البركة 
1 ملعقة كبيرة يانسون 
1 ملعقة صغيرة كمون 
1 ملعقة صغيرة 
ملح 
بيضة 
 قليل من اللبن
 
الحشوة:
1 كيلو اوراك دجاج 
3 بصلات كبيرة  مفرومة ناعمًا
2 كوب زيت زيتون 
2 ملعقة كبيرة سماق
 2 ورقة لورا 
عود قرفة 
ثوم 
4 حبات قرنفل 
4 حبات حبهان
 نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى 
ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير المكمورة:
* يفرم البصل مع الثوم ويشوح على النار في زيت ثم يضاف ملح وفلفل رشة قرنفل وبهارات وورق لورا وحبهان

* ثم يضاف قليل من الماء وتخلى اوراك الدجاج وتحشى بالموتزاريلا وتتبل بالملح والفلفل والسماق

* ثم تضاف اوراك الدجاج مع التشويحة الثوم والبصل وتترك حتى تمام النضج ويفرد العجينة وتقطعه قطع صغيرة بمقاس كل قطعة من الوراك ثم تلف العجينة على قطعة الوراك

* ثم تدهن العجبنة بالبيض وتدخل الفرن حتى تمام نضج العجينة وتقدم مع صوص طماطم خفيف حسب الرغبة

 
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