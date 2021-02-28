أستاذ فيروسات: 90% نسبة أمان اللقاح المعتمد على تقنية الهندسة الوراثية

قال الدكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات بجامعة لانكستر بانجلترا، إن فيروس نيوكاسل متواجد منذ أكثر من 90 عام، منوها إلى أن هذا الفيروس يستخدم في صناعة اللقاحات ويستخدم علاج الأورام، مكملا أن اللقاحات التى توجد حاليا لم تكن لجائحة كورونا فقط ولكنها أيضا لفيروس جديد يسمي النيبا.





وأضاف "الباحث بعلم الفيروسات"، عبر زوم في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن نسبة أمان لقاح فيروس النيبا وكورونا المعتمد على تقنية الهندسة الوراثية العكسية تصل إلى 90%.





