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برلمان

رئيس "صناعة البرلمان": كثرة القوانين تعيق الاستثمار في مصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:01 ص
المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن مشكلة مصر الكبرى فى كثرة القوانين وتعديلات القوانين وتداخل الوزارات والاختصاصات والولايات وهى أساس مشكلة إعاقة الاستثمار فى مصر.

وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حل ذلك هو التخلص من جميع القوانين القديمة التى تحكمنا من الخمسينات والستينات على مستوى جميع اللجان.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة إصدار قوانين جديدة تتناسب مع العصر الحالى ونستفيد من تجارب الدولة التى حققت نهضة صناعية ونفعل مثلها، على أن تكون بيئتها وثقافتها قريبة من مصر.
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