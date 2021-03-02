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فيديو جراف

فيديو جراف.. |أجرت 31 عميلة تجميل.. كيف تغيرت ملامح عائشة الكيلانى؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
صادف اليوم الأحد الموافق 28 من شهر فبراير،عيد ميلاد الفنانة عائشة الكيلاني وهي إحدى الفنانات الكوميديانات في جيلها وتعتبر واحدة من تلك النماذج الناجحة.

أصبحت عائشة الكيلاني بطلة في قلوب محبيها رغم أنها لم تقم بأى دور بطولة في أعمالها الفنية لكن الجمهور عشق خفة ظلها وطيبة قبلها وإبداعها في الأدوار التي جسدتها.

عائشة الكيلاني بدأت حياتها الفنية مبكرا وكانت تمارس التمثيل في حفلات المدرسة علي خشبة المسرح وكان دائما يعطونها دور رجل فكانت تمثل دور عكرمة وأبو جهل.

ولمزيد من التفاصيل حول كيف تغيرت ملامح عائشة الكيلانى؟ شاهد الفيديو جراف التالى.




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