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محافظات

80 ألف جنيه وعملات ذهبية.. تكريم طاقم إسعاف تقديرًا لأمانته في بني سويف

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:13 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
كرًم الدكتور محمد  هاني غنيم محافظ بني سويف طاقم مرفق الإسعاف ببني سويف وهما (على محمد حسن على "مسعف"،إدوارد فتح الله خليل إبراهيم "سائق") لأمانتهما بعد أن قاما بتسليم مبلغ 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها فى حادث سيارة بطريق بني سويف الصحراوى الشرقى.

وقاما بتسليم المبلغ للشرطة لتسليمه لأهالي وذوي المصابين، وحضر التكريم  كل من:الدكتور أشرف يعقوب مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، وممدوح محمد مشرف عام عمليات بني سويف والأستاذ صابر محمد مشرف قطاع وسط. 

وسلم المحافظ طاقم الإسعاف شهادات تقدير، معربًا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة ،مؤكدا على أن تلك  النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عمومًا، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة فهم أهل الأمانة والكرم والإخلاص والطيبة .

ولفت إلى أنه هذا ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها بمثل هذه النماذج النبيلة، حيث سبق أن التقى في فترات سابقة بنماذج وأفراد من مرفق الإسعاف قاموا بنفس الفعل بدافع من الأمانة والشهامة والإخلاص في العمل . 

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وأكد المحافظ حرصه على لقائه بطاقم الإسعاف بهدف ترسيخ وتحفيز مثل هذه النماذج المتميزة مهنيا وأخلاقيا، مشيرًا إلى أن إلقاء الضوء على  المتميزين أخلاقيا والمُتأصلين بعادات وتقاليد الشعب المصري المعروف بها على مر العصور، من شأنه ترسيخ تلك القيم والسلوكيات السامية في نفوس ووجدان أبنائنا البراعم والشباب ويمثل أكبر حافز للتحلى  بها والعمل من خلالها في كل مراحل حياتهم ، خاصة أخلاق الأمانة والانتماء وحب الوطن .

من جانبه عبر طاقم الإسعاف عن سعادته بهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وحرصه على لقائهم بمكتبه، والذي يعتبر تشجيعًا كبيرًا له وزملائه العاملين في مرفق الإسعاف، مؤكدين أن المصريين كلهم بداخلهم الخير والأمانة، وأن ما فعلوه هو واجب وطني  بدافع أداء الأمانة على أكمل وجه والإخلاص في العمل.

ووجها الشكر لرؤسائهم في العمل الذين لم يتوانوا في تكريمهم ودعمهم هم وزملاؤهم ليكونوا دائما عند حسن الظن والثقة  بهم ومثار فخر وإعجاب لهذا المرفق الحيوي. 
80 ألف جنيه وعملات ذهبية.. تكريم طاقم إسعاف تقديرًا لأمانته في بني سويف
80 ألف جنيه وعملات ذهبية.. تكريم طاقم إسعاف تقديرًا لأمانته في بني سويف
80 ألف جنيه وعملات ذهبية.. تكريم طاقم إسعاف تقديرًا لأمانته في بني سويف
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