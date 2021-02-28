أهالي العزبة البيضا يستغيثون بالمسئولين لسرعة إنهاء أعمال ردم الرشاح





وقالت نيهال محمد في شكواها: "نعاني نحن المرج من بطء اعمال ردم رشاح العزبه البيضا في وصلة لا تتعدي 500متر منذ سنوات وهو ما يمثل خطورة داهمة علي صحه المواطنين وسبق ان وعدنا حي المرج بإنتهاء العمل في نهايه ديسمبر 2020 ولكن لم يحدث ذلك حتي الآن".





وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة.





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‎ارسلت القارئة نيهال محمد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من بطء اعمال ردم رشاح العزبة البيضا بالمرج.