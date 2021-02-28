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محافظات

انطلاق اختبارات 45 مرشحا للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات بأسوان.. شاهد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:06 م
إختبارات 45 مرشح
إختبارات 45 مرشح للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات
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شاذلي عبد الفتاح
أنطلقت اليوم وعلى مدار 3 أيام الإختبارات والتقيم للمرشحين أون لاين للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي عن طريق وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بإجمالى 45 مرشح من العاملين بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ، وكذا المنتدبين من مديرية التربية والتعليم وجهات حكومية أخري .

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية من خلال تعزيز القدرات الرقمية وتنفيذ خطة التطوير المؤسسي لمشروع التحول الرقمي برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

ومن جانبها صرحت بذلك الدكتور غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان بأن الإختبارات كانت بحضور  العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات بجامعة أسوان حيث تم إجراؤها بمقر الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام عن بعد online علي برنامج Microsoft teams  مع مراعاة جميع الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه المقر الجديد للتحول الرقمى سيتم أفتتاحه قريبًا بعد تجهيزه من خلال الأعمال المدنية والإنشائية ، بجانب التجهيزات التكنولوجية ، وبالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المدربة والجارى أختيارها بعناية للتواكب مع تطلعات محافظة أسوان لإطلاق مشروع التحول الرقمى .

وأضافت غادة أبوزيد بأن المرشحين للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى تم تأهيلهم بالبرامج المتقدمة خلال ألـ 3 أشهر الماضية في التخصصات المختلفة لنظم المعلومات والبرمجيات والشبكات والصيانة والدعم الفني .

وأوضح أبو زيد بأن هذه التدريبات تمت في قاعة التدريب الخاصة بالمحافظة بقاعة مؤتمرات عروس النيل ، وكذا المعامل الخاصة بكلية الهندسة بجامعة أسوان طبقًا للبرتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة في ظل التعاون الرقمى بين الجهتين .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بإجراء أكبر عملية جراحية لتجديد الشكبات والمحطات فقد تم البدء في مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى للصرف الصحى بطريق كورنيش النيل القديم بداية من مسجد النصر حتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر وبأقطار تتراوح ما بين  300 مللى إلى 400 مللى وبتكلفة 5 مليون جنيه .

ويهدف ذلك للقضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسورات بأهم محور حيوى داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل ، بالإضافة إلى ميدان مجدى يعقوب وهو الذى يتوازى مع تحسين منظومة الصرف الصحى في الشوارع الجانبية المطلة على الكورنيش وهو الذى يأتي إستكمالًا لخطة إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى .
انطلاق اختبارات 45 مرشحا للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات بأسوان.. شاهد
انطلاق اختبارات 45 مرشحا للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات بأسوان.. شاهد
انطلاق اختبارات 45 مرشحا للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات بأسوان.. شاهد
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