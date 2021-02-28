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أخبار العالم

قبل استئناف الجلسات في مارس.. اليونان تطالب تركيا بإثبات استعدادها للمباحثات

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:13 م
اليونان تطالب تركيا
اليونان تطالب تركيا بإثبات استعدادها
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دعاء أبوهشيمة
طالبت اليونان، اليوم الأحد، تركيا بإثبات استعدادها لاستمرار المباحثات الثنائية في أثينا في مارس المقبل.

ونظرًا لأنه من المقرر أن يجتمع المسؤولون اليونانيون والأتراك في أثينا في مارس في الجلسة الثانية من المحادثات الاستكشافية المستأنفة - للمرة 61 - سيناقش الاتحاد الأوروبي في الشهر نفسه كيفية تخفيف التوتر بشأن المطالبات المتعلقة بالبحار.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد سحب في أواخر عام 2020 مطلبه بفرض عقوبات لمنح الدبلوماسية فرصة، وتراجع مرة أخرى للسماح باستئناف المحادثات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي يمثل رؤساء الدول الأعضاء السبعة والعشرين، إن النقاش الاستراتيجي حول شرق البحر المتوسط ​​والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيعقد في مارس.

وفي حديثه بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، أشار ميشيل إلى أهمية تركيا كعضو في التحالف الدفاعي دون الإشارة إلى أنها حصلت على نظام دفاع صاروخي روسي الصنع من طراز اس-400 يمكن أن يقوض الناتو واليونان في الصراع.
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