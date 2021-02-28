بانوراما جامعة بني سويف في يوم.. تفقد المطبعة والجامعة الأهلية وافتتاح بنك الدم بتكلفة 13 مليون جنيه





افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التوسعات الجديدة بالمستشفى الجامعي، والتي شملت إعادة تأهيل وتجديد بنك الدم، وتطوير المبني الإداري وتعلية الطابق الرابع وتركيب مصاعد جديدة، بتكلفة 13 مليون جنيها، بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، والدكتور حسام تمساح مدير بنك الدم وسط لفيف من الأساتذة والأطباء ورؤساء الأقسام بالمستشفى.





وأوضح رئيس الجامعة أن تطوير بنك الدم شمل إعادة تأهيل كافة الأقسام والإدارات من غرفة استقبال المرضى والمتبرعين، ووحدة الصرف، ووحدة السيرولوجي، ووحدة المشتقات، بالإضافة إلى غرف التبرع، لافتًا أن التطوير شمل ميكنة كافة التعاملات داخل البنك ابتداءً من مرحلة أخذ العينات ثم التسجيل على البرنامج باستخدام الباركود لضمان أمان العينة وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ خاصة الفصائل النادرة، حيث يقوم البرنامج بتسجيل البيانات الشخصية والطبية للمتبرعين وكذلك التحاليل الخاصة بهم، بحيث تظل تلك المعلومات بالبنك للاستفادة بها عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض، علما بأن البنك متصل بوزارة الصحة.





وأشار رئيس الجامعة أن الطابق الإداري الجديد يضم الوحدة الحسابية، وشئون العاملين، وإدارة المخازن، والعلاج بأجر، كما شملت التوسعات تركيب عدد ثلاثة مصاعد جديدة داخل المستشفى للتسهيل على المرضي وتقديم خدمة طبية متميزة.

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كما تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، المقر المخصص لجامعة بني سويف الأهلية بمجمع 330 فدان بشرق النيل وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل وأعمال الإنشاءات الجديدة بها.





وأكد الدكتور منصور على أهمية الإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية وفق أعلى معايير الجودة، وضمان كافة عوامل استدامة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمية، موجهًا بتذليل كافة المعوقات التي تعوق الأعمال الإنشائية.





وأوضح رئيس الجامعة أن البرامج التي تقدمها كليات جامعة بني سويف الأهلية لخريجيها تؤهلهم وتجعلهم فاعلين في مجالات عملهم سواء كان ذلك في السوق المحلية أو العالمية. كما ناقش رئيس الجامعة الاحتياجات التصميمية والمعمارية اللازمة واستمع المقترحات ووجه بسير العمل طبقا للخطة المدرجة.





جدير بالذكر أن الجامعة خصصت مساحة 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.





كما تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مطبعة الجامعة بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تشغيل الماكينات الجديدة بعد أن تم تدعيم المطبعة بها من أجل تقديم خدمة تساهم في تطوير الخدمات التعليمية.

وأكد الدكتور منصور أن المطبعة تم دعمها بعدد من ماكينات الطباعة الجديدة لتواكب سوق العمل ومنها أحدث ماكينة طابعة أوفيستا فصل ألوان 2 رأس سرعة 15 ألف ورقة في الساعة، وماكينة بشر وتجليد بالغراء الساخن سرعة 450 كتاب في الساعة، كما تفقد قسم الطباعة الديجيتال والذي يحتوي على ماكينة ديجيتال 4 لون، وماكينة ديجيتال 1 لون، وقص ليزر، وباينر، وبرايل للمكفوفين لدعم الإعاقة البصرية داخل الجامعة وخارجها.





وأهدى الدكتور ناجي رضوان مدير المطبعة درع إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة تقديرًا لدعمه وجهوده المبذولة في دعم المطبعة.











