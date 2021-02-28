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أخبار البلد

سفير الإمارات الجديد لدى القاهرة يسلم أوراق اعتماده لــ سامح شكري

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا
تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة ‎الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ‎مصر العربية د. حمد الشامسي، وشكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وصل أمس  إلى القاهرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية د.حمد سعيد الشامسي. 

وكان في إستقباله بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير نبيل حبشي ونائب رئيس البعثة وأعضاء السفارة الإماراتية.

وقال السفير الشامسي: "إن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك"، مشيرًا إلى أن "المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أسس لنهجٍ ثابتٍ وعلاقة متجذرة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين".

ولفت إلى أن "هذه العلاقة تطورت بمرور الزمن بفضل القيادة الامارتية الرشيدة لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى مستندة إلى إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية".
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