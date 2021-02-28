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أخبار البلد

إنفوجراف | أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال زيارته لجنوب سيناء

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بزيارة الى محافظة جنوب سيناء، على رأس وفد رفيع من قيادات الوزارة، استمرت لمدة 3 ايام، تفقد خلالها عددا من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة، وبحث مطالب مزارعي المحافظة، وعقد لقاءا مفتوحا مع اعضاء مجلس النواب بها.

ورصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال انفوجراف اعده مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، بالتعاون مع المركز الاعلامي لها أهم تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الزيارة وهي كالتالي:


1- القيادة السياسية مهتمة بتنمية سيناء وخاصة في مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
2- نشجع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
3- الانتهاء من ملف التقنين لإتاحة الفرصة للمزارعين لإقامة مشروعات متكاملة.
4- إنشاء المستشفى البيطري ووحدة الكموسبت (وحدة إنتاج السماد العضوى الصناعي).
5- تسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشى ومراكب الصيد.
6- إنشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بجنوب سيناء.
7- استغلال إمكانيات المحافظة الزراعية لتوفير فرص عمل لبدو سيناء.
8- رفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة أو طرحها للقطاع الخاص لإدارتها.
9- تقدم الدعم للمستثمرين وتوفير كافة الخدمات ومستلزمات الإنتاج بما ذلك الميكنة الزراعية.
10- 33 ألف فدان صالحين للزراعة بجنوب سيناء.
11- إنشاء مركز لتجميع الألبان في طور سيناء يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص.

12- زيارة جنوب سيناء لن تكون الأخيرة وهناك زيارات مقبلة.
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