مصرع طالب وإصابة زميله اصطدمت دراجتهما بعربة كارو في طلخا

لقي طالب مصرعه وأصيب زميله، عقب اصطدام دراجة بخارية كانا يستقلانها بعربة كارو على طريق المنصورة طلخا بالدقهلية.









ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بورود اشارة إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور مركز طلخا من مستشفى المنصوره الدولي، بوصول "طارق السيد عبد الحى" 19 عاما طالب جثة هامدة، ووليد حامد محمد يحيى" 19 عاما طالب مصاب باشتباه نزيف بالمخ.







وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والد المتوفى ويدعى السيد عبد الحى 47 عاما عامل أكد أنه أثناء ركوب نجله المتوفى وبرفقته المصاب دراجة ناريه بدون لوحات معدنية، وأمام قريه بساط دائره المركز اصطدم من الخلف بعربة كارو مما أدى إلى وفاه الأول وإصابة الثاني.