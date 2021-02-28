بعد بيان الخارجية.. خبيرة بالشأن الأفريقي تكشف حقيقة التدخل الأمريكي على الأرض بإقليم تيجراي

قالت الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير الأهرام، المتخصصة في الشأن الأفريقي، إن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع المتفافمة بإقليم تيجراي الإثيوبي بمثابة رسالة تحذير شديدة للنظام الإثيوبي برئاسة آبي أحمد رئيس وزراء البلاد لوقف أعمال العنف والترويع ضد مواطنيه.









وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التي تقع في منطقة تيجراي التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبي.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، وندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".







وأضافت الحسيني في تصريحات لـ صدى البلد، أن العديد من المنظمات الدولية أكدت تورط النظام الإثيوبي في انتهاكات ضد مجموعة من مواطنيه، لافتة إلى أن هناك مواطنين من أصل إثيوبي يقيمون بالولايات المتحدة على صلة بـ "اللوبي الأسود" على حد وصفها داخل الكونجرس وهم يطالبون بالتدخل الأمريكي، واتخاذ موقف أكثر صرامة ضد هذه الانتهاكات المروعة.











وتابعت: يمكن أن يكون هناك قرارات جديدة أكثر حدة من الجانب الأمريكي خاصة بعد البيان في حال إذا ما استمر تدهور الوضع ولم تستجب حكومة آبي أحمد، مرجحة إمكانية فرض عقوبات على النظام الإثيوبي بسبب تجاهله كافة التحذيرات بشأن ما يجري على أرض أقليم تيجراي معقبة: التدخل الأمريكي على الأرض غير محسوم".









ووصفت "الحسيني" موقف الاتحاد الأفريقي بالبطيء وغير الحاسم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي رفض الوساطة أكثر من مرة، واستمر في سياسته القمعية وفرض هيمنته، مطالبة بموقف حازم من الاتحاد الأفريقي تجاه هذه التجاوزات والعديد من القضايا ذات القاسم المشترك ومنها ملف سد النهضة وما يجري على الحدود السودانية- الإثيوبية .